Milan Fonseca | La Champions League dà motivazioni maggiori mi auguro che domani in campo si veda

Leggi su Sportface.it

L’allenatore del, Paulo, ha parlato in conferenza stampa presentando la sfida dicontro lo Slovan Bratislava: “dobbiamo vincere, non dobbiamo guardare la classifica dello Slovan. Loro sono una squadra con caratteristiche totalmente diverse. Noi dovremo avere l’atteggiamento giusto per vincere la partita, senza sottovalutare l’avversario“. Poi sulla competizione: “Dà ai giocatori uno stimolo diverso. Lenaturalmente sonoine micheinsiquesta cosa. Finora siamo stati una squadra contro le big e un’altra contro le piccole. Stiamo lavorando per cambiare, con l’ambizione di fare sempre bene con tutti ed essere sempre una grande squadra“.Il tecnico portoghese ha poi risposto ad alcune domande sui singoli, a cominciare da Leao e dal possibile turnover: “Non so se il turnover comprenderà anche Leao, vediamo