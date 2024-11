Iltempo.it - Meteo, una perturbazione punta l'Italia: gli effetti. Sottocorona e la buona notizia sulle temperature

Via all'ultima settimana di novembre, con qualche cambiamento in vista suldopo il grande freddo degli ultimi giorni. Paolorologo di La7, fornisce una visione generale del tempo nel suo apmento prima di Omnibus: “Questa è la situazione di questa mattina sull', ci sono delle nuvole molto basse, quindi non con temperatura molto diversa dal suolo, più fredde e più bianche sono quelle più alte più sviluppate che arrivano dall'Atlantico. Non è unamolto intensa e sostanzialmente non entra sull', anche se qualcosa in questi giorni a parte l'aumento delle, non ci sarà un peggioramento del tempo, ci sarà un tempo un po' grigio”. L'esperto si sofferma poiprevisioni del tempo giorno per giorno: “Nella giornata di oggi, lunedì 25 novembre, questo grigio di nuvole non intense può dare precipitazioni debolissime, pioviggini essenzialmente e neanche per tutta la giornata, cioè qualche pioviggine, che riguarda soprattutto il medio alto versante tirrenico, sull'Appennino tosco emiliano e Liguria forse appena qualcosa in più.