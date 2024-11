Thesocialpost.it - Manovra, Meloni frena Tajani e Salvini: poche le modifiche condivise

Nel recente vertice del centrodestra guidato da Giorgiaè emersa una linea chiara per gestire leallaeconomica: concentrare gli interventi suproposteda tutta la maggioranza e sempre subordinate al via libera del MEF per quanto riguarda le coperture finanziarie. Questa impostazione limita l’inserimento di nuove misure, soprattutto quelle non sostenute all’unanimità dai partner della coalizione.Tra le proposte discusse, spiccano temi caldi come la riduzione del canone Rai, richiesta dalla Lega, e ulteriori tagli all’Irpef, una priorità per Forza Italia. Tuttavia, al momento, entrambe le iniziative sembrano difficilmente attuabili. Nonostante ciò, Lega e Forza Italia non sembrano intenzionate a cedere su questi punti, mantenendo alta la pressione all’interno della coalizione.