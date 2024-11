Secoloditalia.it - L’ultima posa da star di Harry e Meghan: l’ipotesi della fuga dagli Usa perché lei “detesta Trump”

in lizza per lasciare gli Usa, assieme alle altre personalità dello spettacolo che non accettano la vittoria di Donaldalle elezioni di novembre. La famiglia dei Sussex ha deciso di espatriare dal Regno Unito dopo aver lasciato il posto di componenti senior nella famiglia reale britannica ma adesso rischia di essere costretta a cercare ancora un’altra meta per vivere. Stando a quanto racconta la caporedattrice del Daily Mail, Charlotte Griffiths,Markle sarebbe “molto turbata” dalla nuova ascesa di The Donald e questa potrebbe essere la volta buona per il ritorno in Europacoppia, ma non all’ombra di Londra.: la duchessa “”, ma ora dove andranno?Secondo la giornalista del quotidiano britannico, Markle “vavisceralmente e per molte ragioni diverse, e in passato ha detto in diretta televisiva che è un misogino.