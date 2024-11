Zon.it - Luci d’Artista: Salerno si prepara, ma alcune aree sono ancora incomplete

Manca poco all’inaugurazione ufficiale dell’edizione 2024/2025 di, prevista per venerdì 29 novembre alle ore 17. Tuttavia, alcuni punti strategici della città risultanoprivi di installazioni, come segnalato dal quotidiano Il Mattino e danotizie.it.Le criticità La Villa Comunale, ad esempio, ha visto il montaggio dei soli tunnel luminosi, lasciando le aiuole vuote di decorazioni. Situazione simile per Piazza Flavio Gioia, nota come “la Rotonda”, nel cuore della città.Le opere L’edizione di quest’anno riproporrà perlopiù installazioni già viste nelle scorse edizioni,rielaborate, ma sostanzialmente simili a quelle del passato. Da questo fine settimana,tornerà a brillare, richiamando turisti e visitatori nel periodo più affascinante dell’anno per la città.