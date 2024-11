Bergamonews.it - Litigano in strada: lei si rifugia nella casa del prete, lui viene arrestato per resistenza

Bariano. Entrambi ubriachi, hanno litigato pesantemente in, a Bariano. Lei, spaventata, si ètaparrocchiale in attesa che il fidanzato se ne andasse. Ma lui continuava a inveire nei confronti della donna e delche le aveva aperto la porta, così si è reso necessario l’intervento dei carabinieri.È accaduto sabato 23 novembre intorno alle 21.30, protagonista M.A., metalmeccanico di 40 anni residente in paese. Quando l’uomo, alterato dall’alcol, ha visto la fidanzata scappare in direzione delladel parroco, si è messo ad urlare tutta una serie di improperi. Voleva che lei uscisse e lo affrontasse, ma la donna aveva paura, così ha atteso i carabinieri al sicuro, protetta dal.I militari di Romano di Lombardia, arrivati sul posto, hanno cercato di calmare il 40enne, che in tutta risposta ha preso a spintonarli perché voleva raggiungere la porta dell’abitazione.