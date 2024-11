Davidemaggio.it - La TV spoilera il nuovo singolo di Marco Mengoni

La tvildi. E’ questa la strategia inedita adottata dal cantante per lanciare il suo prossimo progetto discografico. Nelle scorse ore, sono stati tre i programmi a promuovere, “in maniera sibillina”, Mandare tutto all’aria, brano in uscita dell’artista laziale. Una promozione sui generis che ha catalizzato fin da subito l’attenzione dei fan di.Tutto è partito ieri pomeriggio, durante il nono speciale pomeridiano di Amici. Nella gara di improvvisazione svolta dai ballerini Alessia, Alessio e Francesca, Maria De Filippi ha chiarito sin da subito che i tre avrebbero dovuto ballare su una canzone che non avevano mai sentito prima e che, soprattutto, non potevano conoscere. E così è stato, visto che gli allievi hanno danzato sulle note deldi, che il sito di Amici ha riportato, appunto, con il titolo Mandare tutto all’aria.