Ilgiorno.it - La task-force della Prefettura. La violenza sulle donne si combatte a cominciare dalle aule di scuola

Un piano contro laper 1.200 studenti brianzoli. In campo, lache ha riunito forze di polizia, aziende ospedaliere, Ufficio scolastico territoriale e la rete Artemide e li ha portati in classe per insegnare cosa sono i soprusi e come riconoscerli. Ventitré incontri in istituti sparsi sul territorio per un mese, in cattedra lamultidisciplinare per stimolare riflessione e discussione su un tema che ormai è una vera e propria emergenza nazionale. Le istituzioni puntano sulla prevenzione, su un percorso che aiuti a stabilire relazioni paritarie e di rispetto, a questo sono serviti i faccia a faccia con gli esperti che hanno accompagnato i ragazzi per mano "a sviscerare il problema e ad approfondire modelli di comportamento fondati sul rispetto e sull’uguaglianza di genere".