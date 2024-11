Ilrestodelcarlino.it - In tv con Donnavventura: "Sognavo questo viaggio. Scelta tra 150mila, che emozione il deserto"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Giulia D’Angelo, ventenne forlivese, ha preso parte al programma televisivo, una spedizione al femminile che, da agosto a ottobre, l’ha condotta alla scoperta delle meraviglie dell’Egitto. Per 45 giorni, Giulia ha viaggiato su un fuoristrada 4x4, immergendosi nella cultura e nelle bellezze di un Paese ricco di storia. Le puntate saranno trasmesse a dicembre. Le sue avventure, però, non si fermano qui: sabato scorso è ripartita converso una nuova destinazione, la Thailandia. Cosa l’ha spinta a partecipare a? "È un programma che ho sempre guardato con i miei fin da piccola eun giorno di partecipare e visitare Paesi stupendi. La mia famiglia mi ha spinto a partecipare alle selezioni di Bellaria-Igea Marina a giugno e quando ho passato la prima fase non ci potevo credere".