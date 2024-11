Lettera43.it - Il ritorno di Giambruno con la… fiamma, la stacanovista Gentili e altre pillole

Chi si rivede: Andrea! L’ex compagno di Giorgia Meloni, padre della piccola Ginevra, è tornato sulla scena, stavolta nella veste di moderatore di un convegno dedicato alla. Ma stavolta non si tratta di politica, perché l’evento al quale ha partecipato, da protagonista, serviva a festeggiare il mezzo di secolo di vita di Airfire, azienda che opera nel settore antincendio fondata nel 1974 da Armando Evangelisti e guidata oggi dai figli Andrea e Matteo, rispettivamente presidente e amministratore delegato. L’incontro, che si è svolto nello spazio romano della Lanterna (non a caso), ha permesso di lanciare la nuova Fondazione Evangelisti, che supporterà le iniziative per sostenere il diritto alla salute dei bambini affetti da neuroblastoma, mediante la partnership con la Fondazione Bambino Gesù, attraverso la quale assicura il proprio supporto alle terapie Car-T.