Il patriarcato esiste e fa vittime anche quando non uccide

si parla di violenza sulle donne, non ci si riferisce solo ai femminicidi, che – solo quest’anno – in Italia, sono stati cento.-Violenza sulle donne ènon accetti il suo rifiuto.-la insulti per il modo in cui si veste.-approfitti di un suo momento di difficoltà o di assenza di lucidità per fare sesso con lei.-è arrabbiata e le domandi «Oggi hai il ciclo?»-subisce una molestia e la accusi di aver provocato il molestatore.-sostieni che il cat calling debba farla sentire lusingata perché è solo un complimento.-viene stuprata e le dici che se l’è cercata perché indossava una minigonna, che la colpa è sua perché a quell’ora doveva starsene a casa, che in fondo le è piaciuto.-subisce una violenza ma l’aggressore non è italiano, dunque la vittima diventa un’arma politica spogliata di ogni dignità.