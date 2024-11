Nerdpool.it - Il miglior progetto sul Multiverso della Marvel sta per volgere al termine senza realizzare l’unica cosa che tutti desiderano

Leggi su Nerdpool.it

Ci sono state preoccupazioni sul fatto che What If.? stia per concludersi prima di esplorare alcune dellei storie deldell’MCU, inclusa una che è stata richiesta dall’inizioserie animata. È stato confermato che l’enigmatico Osservatore interpretato da Jeffrey Wright tornerà per la terza stagione di What If.? nel luglio 2022. Otto episodi imminenti indagheranno su nuovi mondi alternativi quando la terza stagione sarà presentata in anteprima il 22 dicembre, ma l’attesissima terza stagione è destinata a concludere la serie.La stagione 3 di What If.? introdurrà nuove versioni del Winter Soldier di Bucky Barnes, Shang-Chi, Agatha Harkness e Captain America di Sam Wilson, tra molti altri, e ci aggiornerà anche su Captain Carter e Kahhori, che hanno collaborato in What If.