Il giallo della baronessa, telegrammi e depistaggi. “Non fu una gita finita male”

Sarnano (Macerata), 25 novembre 2024 – Il 6 dicembre 1980 alla pensione Ai Pini di Sarnano arriva uno strano telegramma: “Attendoti Tito Livio 130 interno 3, Roma”. Firmato Roland, mittente Peppo, Po 55 Roma, destinataria Jeanine May. Che però è già sparita da sette giorni (il 29 novembre) sui Sibillini con l’assistente Gabriella Guerin a bordo di una Peugeot 106, mentre fuori infuria una tempesta di neve, e non tornerà più. Tre giorni prima ne è stato recapitato un altro al direttorecasa d’aste Christie’s di Roma, svaligiata nella notte tra 30 novembre e primo dicembre. Colpo milionario: per la refurtiva recatevi in via Tito Livio 130, int. 3. Stesso indirizzo, firma anonima, Roderigo, che detta da via Po 45. Mesi dopo un misterioso telefonista contatterà la redazione del Daily Mail per dare la notizia dei– nota solo agli inquirenti –, qualificandosi come Ian Sayer e indovinando addirittura il recapito telefonico di quest’ultimo in un hotel di Innsbruck.