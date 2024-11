Game-experience.it - Humanoid Origin, chiude il team del director di Mass Effect senza aver mai rilasciato un gioco

ha annunciato con un post pubblicato su LinkedIn la chiusura deldi sviluppo fondato appena tre anni fa da Casey Hudson, veterano di BioWare nonchédella trilogiaale di.Precisiamo inoltre cheè andato incontro alla triste chiusura anticipatamai immesso sul mercato un singolo, lasciando di conseguenza una spiacevole sensazione di occasione mancata.Il motivo principale della chiusura dello studio è la “inaspettata mancanza di fondi”, con alcuni investitori non meglio precisati che hanno deciso di non continuare a finanziare i progetti deldi sviluppo.Leggiamo quanto affermato dallo studio:“Questa mattina abbiamo informato il nostro staff cherà i battenti. Nonostante gli sforzi per proteggere lo studio dalle sfide più ampie dell’industria, un’inaspettata carenza di fondi non ci ha permesso di sostenere le operazioni.