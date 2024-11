Nerdpool.it - Hasbro Pulse apre i preordini per la spada laser di Baylan Skoll

, la piattaforma dedicata alla vendita di collezionabili di, ha annunciato il lancio dellaStar Wars The Black Series Force FX Elite. Il preordine è già disponibile, e la data attualmente prevista per la partenza delle spedizioni è il 30 aprile 2025.Ispirata all’enigmaticodi Star Wars: Ahsoka, questo articolo da Role Play con licenza ufficiale avvicina i fan all’universo di Star Wars grazie al suo design intricato, alle decorazioni autentiche e alle dimensioni in scala reale. Perfetta per collezionisti e cosplayer, questadi qualità premium incarna l’artigianalità unica sinonimo della Black Series.L’avvincente viaggio dicome abile guerriero nella galassia post-Jedi e Impero affascina i fan; questada collezione è un must per coloro che desiderano incanalare il loro Sith o Jedi interiore, celebrando l’eredità di Star Wars.