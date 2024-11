Golf RSM Classic | primo successo sul PGA Tour per Maverick McNealy

Leggi su Sportface.it

A Saint Simons Island, in Georgia (Usa), è arrivata la prima vittoria in carriera sul PGA Tour per Maverick McNealy, capace di aggiudicarsi il The RSM Classic. Con un totale di 266 (62 70 66 68, -16) colpi, l'americano si è laureato campione dell'ultimo appuntamento della FedEx Cup Fall, precedendo i connazionali Daniel Berger e Luke Clanton, secondi con 267 (-15) insieme al colombiano Nico Echavarria. Non ha superato il taglio invece Francesco Molinari, uscito di scena con il punteggio di 144 (72 72, +2).