Gli obiettivi del tavolo di lavoro Bpco. La parola a Radovanovic

La broncopneumopatia cronica ostruttiva influisce negativamente sulla qualita? della vita e sugli esiti di salute dei pazienti, generando costi sociali ed economici considerevoli e pone una pressione crescente sui sistemi sanitari nazionali. I costi umani e sociali legati allasono significativi: si stima che questa malattia generi oltre 4 trilioni di dollari l’anno in spese dirette e indirette. Nell’Unione Europea, le malattie respiratorie rappresentano circa il 6% del budget sanitario annuale, e laincide per il 56% dei costi totali associati a queste patologie, equivalenti a circa 38,6 miliardi di euro.Per questa ragione risulta fondamentale favorire un dialogo costruttivo tra istituzioni, clinici e pazienti, in particolare per la gestione della broncopneumopatia cronica ostruttiva (), modello paradigmatico di malattia cronica che richiede una profonda rivalutazione dei percorsi di assistenza e un’attenzione generale più integrata ed efficace.