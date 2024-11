Tuttivip.it - “Finisce qui”. Grande Fratello, la notizia peggiore per Federica Petagna. Lei senza parole: “Ma come…”

Leggi su Tuttivip.it

Nelinternazionale, tensioni e confronti sono all’ordine del giorno, anche quando i protagonisti sono fisicamente separati da una porta. Questo è accaduto nelle ultime ore tra, che si trova ancora nella Casa, e Alfonso D’Apice, confinato nel tugurio. Il loro acceso scambio di battute non ha portato alcuna chiarezza, anzi, sembra aver complicato ulteriormente la situazione.Il tema principale della discussione è stato il rapporto dicon Stefano Tediosi, un altro concorrente con cui lei continua a interagire nonostante le promesse fatte ad Alfonso. Quest’ultimo, visibilmente irritato, ha chiesto adi prendere una posizione netta e di comunicare a Stefano che non prova più interesse per lui., tuttavia, ha spiegato di non sentirsi ancora pronta a chiudere del tutto, ammettendo che Stefano non le è del tutto indifferente.