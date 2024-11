Endless Love | le anticipazioni dal 25 al 30 novembre

Leggi su Serietvinpillole.it

: ledal 25 al 30non molla, e dopo svariati cambiamenti di palinsesto da parte di mediaset, ritorna l’appuntamento di sempre alle 14.10 dal lunedì al sabato. Puoi trovare tutti gli episodi sul sito di Mediaset Infinity.: ledal 25 al 30Lunedì 25Kemal, insospettito dalla scomparsa di Asu, analizza le registrazioni delle telecamere di sicurezza del palazzo in cui avevano discusso del divorzio. Tuttavia, dai filmati non si vede Asu uscire, e Kemal inizia a credere che le immagini siano state alterate. Notando una macchina per la pulizia dei vetri nei video, intuisce che potrebbe essere un elemento chiave per risolvere il mistero.Martedì 26Tufan utilizza Nihan per attirare Emir in una trappola e incastrarlo per l’omicidio di Asu.