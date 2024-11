Tvplay.it - È ufficiale, penalizzazione di 2 punti e classifica stravolta in Italia

Arriva la, che batosta per il club. La notizia lascia di sasso e gela i suoi tifosi. In queste ore sta ufficialmente terminando la giornata di serie A, una giornata ricca con grandi emozioni e uno dei campionati più equilibrati degli ultimi anni. Nelle categorie inferiori le emozioni non sono minori ma uno dei problemi riguarda invece situazioni extra calcistiche che creano non poche difficoltà.Èdi 2in– TvPlayIn Serie C il mancato pagamento di stipendi ha portato alladi alcuni club, alle prese con grosse difficoltà economiche. I casi più evidenti sono quelli di Taranto e Turris, entrambe impegnate nel girone C della serie C e con vari problemi alle spalle. Anche un altro club è stato penalizzato ma non riguarda il mondo dei professionisti ed è un caso dove la società non ha colpe.