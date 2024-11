Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Venezia-Lecce: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Penzo’ tra gli arancioneroverdi di Di Francesco e i giallorossi di Giampaolo in tempo realeIlospita ilnel secondo e ultimo posticipo del lunedì che chiude la tredicesima giornata del campionato diA. Uno scontro diretto che mette in palio punti pesanti in chiave salvezza che sarà diretto dall’arbitro Pairetto della sezione di Nichelino.Di Francesco e Giampaolo, tecnici di(foto Ansa) – Calciomercato.itDa una parte gli arancioneroverdi di Eusebio Di Francesco vogliono rialzare la testa dopo il ko interno contro il Parma che ha fattoto a quello, sempre di misura contro l’Inter. Lo scopo è quello di centrare i tre punti per scavalcare proprio i salentini in classifica e abbandonare l’ultima posizione. Dall’altra parte i giallorossi di Marco Giampaolo, al suo esordio in panchina al posto di Gotti, esonerato nella pausa per le Nazionali dopo il pareggio contro l’Empoli, ambiscono ad ottenere la loro prima vittoria esterna della stagione per allontanarsi dalla zona retrocessione.