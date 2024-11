Liberoquotidiano.it - Cosa manca nella cucina di Blasco: l'agente di Casa a Prima Vista sconcerta tutti | Guarda

LadiPulieri,immobiliare dell'edizione romana disu RealTime, è bianca e ha delle pareti rosa. Ma soprattutto non presenta né il pavimento in parquet né altri dettagli in marrone, che è invece uno dei colori che gli spettatori hanno imparato ad apprezzare di più proprio per via della predilezione di. Per questo motivo il video in cui viene mostrato l'angolo cottura dell'ha lasciatosenza parole. Pulieri propone sempre case con elementi in legno o almeno marroni. Il pavimento della sua, invece, è di color carta da zucchero, con un piccolo tappeto sotto la lavastoviglie. Per il resto, gli altri mobili sono bianchi con un piano di lavoro in marmo: sotto lasono incassate la lavastoviglie e la lavatrice. Stando a quanto si può intuire da alcuni video condivisi da lui stesso sul suo profilo Instagram, il suo sarebbe un cucinotto ben illuminato.