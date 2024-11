Secoloditalia.it - Coppa Davis, con Sinner e Berrettini la vetta del tennis si tinge d’azzurro. Eppure Pietrangeli mastica amaro. Ancora…

L’Italia delè sul tetto del mondo: ha vinto la sua secondaconsecutiva nelle Finals di Malaga e ha portato sotto i riflettori del palcoscenico internazionale talenti femminili e maschili che al momento dimostrano di non avere uguali. Successi che si affastellano: quello della squadra maschile inarrivato pochi giorni dopo il trionfo delle ragazze nella Billie Jean King Cup, per una storica accoppiata di vittorie. Quanto fatto da Jannik, Matteo, Lorenzo Musetti, Andrea Vavassori e Simone Bolelli è stato davvero incredibile., Binaghi: daa Paolini tre grandi soddisfazioni in 15 giorni,.E come il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, intervenuto nella puntata n.742 de La Politica nel Pallone di Emilio Mancuso, non ha mancato di sottolinearlo.