Secoloditalia.it - Conte e l’asse con la leader no-Vax tedesca: l’ennesima giravolta di Giuseppi

Ieri Giuseppeha salutato Sarha Wagenknecht,del partito tedesco Bsw (Alleanza Sahra Wagenknecht – Ragione e Giustizia), appena intervenuta in collegamento alla Costituente del Movimento 5 Stelle, con le seguenti parole: «Ci vedremo presto a Berlino e anche a Roma, e in tutti i luoghi in cui creeremo spazi anche per forze politiche che sono fuori dal coro e dall’establishment, e non sono disponibili a fare da vassalli a nessuno». Uno slancio populista, quello dell’ex presidente del Consiglio, che ha riportato alla mente il Movimento delle origini, quello dei “vaffa-day” e delle incursioni verbali anti-sistema di Beppe Grillo.Dal Grillo anti-sistema alpremierTuttavia tra quel Movimento e quello odierno, divenuto a tutti gli effetti un partito strutturato come gli altri, che ama anche definirsi con l’inflazionata definizione di “progressista“, esiste una profonda frattura.