Bologna Italiano | Inferiorità numerica decisiva testa al Lille

“In questo calcio purtroppo quando rimani inè impossibile reggere. Siamo andati in grande difficoltà, paghiamo una grave ingenuità. Mi dispiace per Pobega, che era in crescita. L’espulsione non ci ha permesso di giocare il secondo tempo come volevamo, così si mette in difficoltà tutta la squadra. Nel primo tempo stavamo giocando bene”. Così il tecnico del, Vincenzo, ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 3-0 contro la Lazio. “Il pensiero è già a mercoledì. Mi dispiace per la fatica tripla che ha fatto chi è rimasto in campo. Ci teniamo a fare risultato in Champions League perché giochiamo in casa. Dobbiamo limare qualche dettaglio e cercare di non commettere errori. Cercheremo di riportare la massima attenzione contro il”, aggiunge l’allenatore rossoblù.