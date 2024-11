Ilveggente.it - Berrettini, il caso non c’entra: il miracolo ha radici nel passato

Di punti fenomenali ne sono stati messi a segno a volontà, nell'edizione 2024 delle Finals di Coppa Davis. A Malaga c'era la crème de la crème del tennis internazionale e se ne sono viste, alla luce di ciò, di tutti i colori. Nessuno si è risparmiato, anzi. Tutti i tennisti in gara hanno dato il meglio di sé, nel tentativo di "servire" il proprio Paese e di regalare ai tifosi l'insalatiera in palio. Se dovessimo fare una selezione dei punti più belli del torneo, però, non potremmo non prendere in considerazione quello che Matteo, quasi al termine di una battaglia epica, ha segnato contro Thanasi Kokkinakis.