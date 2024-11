Lanazione.it - Asl: D’Urso lascia dopo anni. “Ero un tecnico, grazie a voi ho scoperto la centralità del rapporto umano”

Arezzo, 25 novembre 2024 – “Impossibile”. È convinto che nessuna azienda farmaceutica riuscirebbe a produrre un farmaco per anestetizzare il carattere degli aretini. Eppure nei seial timone della Asl sud est ne è stato “contagiato”. Antonioè in partenza per Trento e per una nuova sfida, ma racconta l’esperienza che lo ha segnato. E pure cambiato. Cheera quello che seifa sbarcò ad Arezzo? “Undiverso. Ho vissuto insieme alla comunità di Arezzo un’esperienza molto forte, quella del Covid, e la fase di avvio dei lavori di adeguamento e ristrutturazione del San Donato”. Quanto e come è cambiato rispetto alche ora prende la via del Trentino? “Sono cambiato non solo per l’esperienza acquisita ma perchè ho capito di più quanto è importante l’approccionella gestione della sanità”.