Arriva anche in carcere a Sollicciano la prevenzione oncologica per i detenuti

SCANDICCI –inlaper i. Una delle unità mobili di Ispro, l’istituto per lo studio, lae la retein Toscana, da lunedì 25 novembre si trova aldi, a Firenze al confine con il comune di Scandicci e vi rimarrà per quattro giorni, fino al 29 novembre. L’iniziativa, che costituisce un progetto pilota promosso dalla Regione e coordinato da Ispro e Asl Toscana Centro, si inserisce all’interno della manifestazione La Toscana delle donne ed è stata accompagnata in mattinata da un momento divulgativo, con professionisti sanitari, dedicato alla. È la prima di iniziative analoghe che in futuro saranno replicate in altri istituti penitenziari, accompagnatein quel caso da momenti di sensibilizzazione.