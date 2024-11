Tvzap.it - Alessandro Basciano, la dedica per la figlia su Instagram è toccante

Leggi su Tvzap.it

Personaggi tv.e l’arresto, laper laè straziante – Non si smorza l’interesse per la vicenda che vede coinvoltie Sophie Codegoni. L’influencer ha denunciato per stalking l’ex compagno, arrestato venerdì e scarcerato il giorno dopo perché per il giudice i messaggi sul telefono depositati dall’indagato in sua difesa renderebbero “poco credibile che la Codegoni vivesse in costante stato di ansia e paura”. Sono contrastanti le versioni dei due ex, genitori di Celine Blue, di un anno e mezzo. ( dopo le foto)Leggi anche:racconta la sua verità su Sophie CodegoniLeggi anche: Sophie Codegoni, la reazione dopo l’intervista die l’arresto, laper laè strazianteLa piccola Celine Blue si trova con la mamma Sophie Codegoni, ma il papàpromette battaglia.