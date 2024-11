Lanazione.it - Afc Foligno sbanca Orvieto. Biancorossi, quarto ko in casa

ORVIETANA 1 ACF2 ORVIETANA: Rossi, Manoni (67’ Simic), Caravaggi, Ricci, Paletta (46’ Mauro), Berardi, Sforza (67’ Marchegiani), Orchi (67’ Fabri), Panattoni, Proia, Caon. All. A. Rizzolo ACF: Tognetti, Santarelli, Mancini, Ceccuzzi, Nuti, Schiaroli, Panaioli, Brevi, Tomassini (93’ Mattia), Khribech (77’ Pupo), Calderini (85’ Di Cato). All. A. Manni Marcatori: 2’pt Panaioli (A), 24’pt Tomassini (A), 29’st Ricci (O) Il Muzi si tinge d’azzurro con la Acfche infligge all’Orvietana la quarta sconfitta interna dall’inizio del campionato. Non è un bell’andare e inbiancorossa bisognerà analizzarne nel dettaglio i motivi. Nulla da eccepire sulla vittoria di Tomassini & C., venuti aper fare la partita e messi, quasi subito, in condizione di raggiungere l’obiettivo con la prima segnatura dopo soli 11’.