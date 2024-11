Adele lascia il palco ma non è un addio | È stato meraviglioso e mi mancherà terribilmente – Il video

Leggi su Open.online

«Èe mi, e mi mancheretevoi. Non so quando vorrò esibirmi di nuovo». Già perché il 50esimo weekend della residency al Colosseum Theatre al Caesars Palace di Las Vegas pernon èun, non nei suoi piani, ma un caloroso arrivederci in uno dei templi della musica mondiale costruito per l’amica Celin Dion. «Certo che tornerò – ha specificato nel suo discorso finale – l’unica cosa in cui sono brava è cantare». Cento concerti per chiudere una parte della propria carriera, un passaggio, quello da Las Vegas, concesso solo ai giganti dello showbiz musicale, da Frank Sinatra ed Elvis Presley ad Elton John e Billy Joel fino a Britney Spears. Una residency un pò complessa, che sarebbe dovuta partire nel gennaio del 2022 ma che a causa del Covid, che ha colpito metà dello staff della cantante inglese, èrimandando addirittura di un anno.