Gaeta.it - Accuse di falso in bilancio per Daniela Santanchè: la difesa chiede il proscioglimento

Facebook WhatsAppTwitter La questione della gestione fiscale di Visibilia e lemosse nei confronti della ministrahanno attirato l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica. Durante l’udienza preliminare, il legale della ministra, Nicolò Pelanda, ha presentato la sua, sostenendo che non vi siano state irregolarità significative nei bilanci dell’azienda. Le dichiarazioni di Pelanda pongono l’accento su diversi aspetti cruciali, ponendo interrogativi sulla veridicità delle.La posizione della: trasparenza e chiarezza nei bilanciNicolò Pelanda ha chiarito in udienza che non ci sono mai stati “operazioni di maquillage sui bilanci” da parte della società, contestando con fermezza le affermazioni relative a presunti atti illeciti. Stando alle dichiarazioni, tutti i soci di Visibilia erano stati costantemente informati riguardo le perdite e le condizioni finanziarie dell’azienda, indicando un processo decisionale aperto e accessibile.