Sport.quotidiano.net - A2 femminile. Cestistica inciampa a Selargius

Leggi su Sport.quotidiano.net

65Spezzina 54 (16-16, 13-10, 21-15, 15-13): Mura 3, Berrad 10, Favre 17, Ceccarelli 16, Thiam 7, Madeddu 2, Ingenito 4, Pinna 6, n.e. Valenti, Lapa, Corongiu, Porcu. All. Masnarinos V.SPEZZINA: Mbaye 9, D’angelo 11, Moretti 3, Granzotto 10, Missanelli 12, Templari 3, Diakhoumpa 6, Guzzoni, n.e. Guerrieri, Varone. All. Corsolini. Arbitri: Lilli e Rosato(Cagliari) – Imprevista battuta di arresto per lanella trasferta in Sardegna a. Al ’ PalaVienna’ la squadra di casa supera le spezzine 65-54 al termine di una gara prima contraddistinta dall’equilibrio, poi a quasi completa trazione giallonera. Il parziale del 3° quarto (21-15) ha dato il la a una vittoria sudata e meritata, grazie alla quale il San Salvatore può dare una svolta al suo campionato.