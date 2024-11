Anticipazionitv.it - Sophie Codegoni: le prime parole dopo la scarcerazione di Alessandro Basciano

Leggi su Anticipazionitv.it

La vicenda giudiziaria che ha coinvoltoha tenuto banco nelle ultime ore, ma ora ancheha deciso di parlare.ladell’ex compagno e la revoca dell’ordinanza cautelare,ha espresso il suo punto di vista, offrendo una prospettiva che getta luce sulle dinamiche recenti. Ecco le suedichiarazioni.: “Non ho paura, ma serviva un chiarimento”Intervistatala decisione del giudice,ha dichiarato: “Non ho mai voluto che questa situazione sfuggisse di mano. Ho fatto ciò che ritenevo giusto per mettere un limite e chiarire alcune questioni irrisolte. Non si tratta di paura, ma di rispetto reciproco.”Le suelasciano intendere che, nonostante le tensioni, l’intenzione non fosse quella di portare a conseguenze drastiche come l’arresto.