Ilfattoquotidiano.it - Sciopero delle Ferrovie di domenica 24 novembre, disagi e cancellazioni da Napoli a Milano: ecco la situazione nelle stazioni

per lodel personale del gruppodello Stato, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, proclamato da alcune sigle sindacali autonome che riguarda si ripercuote quindi su tutti i viaggiatori su rotaia. Loiniziato alle 21 di sabato 23proseguirà fino alle 21 di oggi,24principaliitaliane, da Roma a, sono diversi i treni che risultano cancellati. Pochi, invece, quelli in ritardo. A Termini nella sola fascia oraria della mattina, dalle ore 11 alle 13,40 circa, sono stati cancellati circa una trentina di treni tra quelli in partenza e quelli in arrivo.Anche alla stazione ferroviaria di Venezia-Santa Lucia sul tabellone le voci che riguardano i treni cancellati, fino al primo pomeriggio, sono 18 su 40. Solo due segnalano un ritardo: di 80 minuti il treno proveniente dae di 8 minuti invece quello previsto da Roma Termini.