Quantità folle di dischi usciti | Mina Geolier Negramaro Nayt e Post Nebbia Bene Jovanotti liscio Mr Rain disastro Malgioglio Le recensioni

La discografia italiana torna ancora con i suoi folli ed insensati e pericolosissimi ritmi, insomma, un’altra accelerata verso il collasso. Ma a nessuno sembra importare. Pazienza. Solo questa settimana fuori gli album di(che non ha bisogno di grossi commenti), di(che si supera), dei(in formissima), di(solito geniaccio), dei(necessari) e de Il Solito Dandy (coloratissimo). Un’enormità di musica di qualità che si perderà nei meandri di questa follia che chiamiamo mercato. Folta anche la lista di singoli, il più atteso è quello di, che insieme a Dardust prosegue la sua ricerca come uomo e come musicista.Ensi, benissimo Cimini, sempre intenso Luca Romagnoli, sempre uno spasso Le Feste Antonacci. Ma è ancora più lunga la lista dei bocciati: su Cristianonon ci soffermiamo neanche, una roba imbarazzante, solito rap all’acqua di rose per Mr.