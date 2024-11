Ilrestodelcarlino.it - Pioggia di milioni per la Salaria. Ma per ora i disagi continuano

Il piacere di affrontare il più classico dei percorsi che collegano Ascoli alla capitale si sta dissolvendo nella fitta serie di cantieri attraverso i quali proseguono gli interventi programmati sulla caratteristica SS4. Qui nei mesi scorsi si era fatto registrare un importante stanziamento di fondi (300di euro ndr) che avrebbe permesso di cambiare marcia sulla lunga e complicata sequenza di lavori previsti nei vari punti della tratta. La messa a terra dei tantissimiperò si sta rivelando più complicata del previsto, anche a causa dei soliti passaggi burocratici da rispettare. E tale scenario non può far altro che produrrea tutti coloro che necessitano di attraversare gli Appennini in direzione Roma e viceversa. Parliamo di lavoratori, ma anche di cittadini, studenti e viaggiatori che quotidianamente finiscono per trovarsi alle prese con lunghe code che vengono a crearsi in determinati tratti, rallentamenti e frequenti stop di svariati minuti imposti dai semafori posizionati nei pressi delle zone interessate dai principali cantieri.