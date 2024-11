Thesocialpost.it - Parma, botte e coltellate a madre e sorella: 20enne in manette per tentato omicidio

Leggi su Thesocialpost.it

Momenti di puro terrore in un condominio alla periferia di. Un ragazzo di 20 anni ha picchiato lae cercato di accoltellare la, in un’escalation di violenza che si è conclusa con il suo arresto per.Leggi anche: Milano, tragedia nella notte: inseguimento tra i carabinieri e due giovani in scooter, morto ilalla guidaIl giovane ha prima colpito lacon pugni e calci, poi ha afferrato un coltello dalla cucina e si è scagliato contro la. Hadi soffocarla stringendole il braccio intorno al collo, per poi provare a colpirla due volte all’addome. Solo i riflessi della, che si è ritratta proteggendosi con le braccia, hanno evitato il peggio.L’intervento dei carabinieriLa, pur sotto choc, è riuscita a chiamare i carabinieri mentre il figlio continuava a muoversi freneticamente per casa con il coltello in mano.