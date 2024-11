Sport.quotidiano.net - Occhio Robur! Non fidarti del Trestina. Magrini: "L’avversario è pericoloso"

Dopo il successo di Figline, in casa Siena, la parola chiave è "continuità". "Sì, perché altrimenti il successo di domenica sarebbe fine a se stesso – dice l’allenatore bianconero Lamberto(nella foto) –. Sappiamo che anche oggi ci sarà da stringere i denti, anche quando abbiamo vinto, lo abbiamo fatto soffrendo. Ilpuò contare su giocatori di categoria come Ferri Marini e giovani interessanti come Nuti, che ha suscitato l’interesse anche della Juventus. Sono molto pericolosi sulle palle inattive, sono bravi sulle ripartenze, spesso riescono a sbloccare il risultato. Con il Livorno hanno perso all’ultimo minuto per un rigore dubbio. Dovremo essere bravi nella gestione della palla e negli inserimenti e dovremo essere più cattivi sotto porta". Starà a Giannetti, fresco della prima rete stagionale, e a Galligani provare a scardinare il fortino del