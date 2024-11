Ilrestodelcarlino.it - Nominati 54 nuovi ministri per la Diocesi riminese

Cinquantaquattroper la. Verranno istituiti oggi alle 16, in basilica cattedrale a Rimini dal vescovo monsignor Nicolò Anselmi (nella foto). Riceveranno il mandato al ministero ecclesiale. Si tratta di 40 donne e 14 uomini che hanno accettato di intraprendere un percorso per mettersi al servizio delle proprie comunità e zone pastorali. La richiesta è partita dai rispettivi parroci. Nello specifico si tratta di 12 accoliti di cui 8 donne, un dato importante perché è la prima volta che accade. Riceveranno il mancato anche 12 lettori, di cui 10 donne, e 29straordinari della comunione eucaristica, di cui 22 donne. "La parola di Dio è entrata in me già all’inizio della mia vita con il battesimo e quel piccolo seme si è incarnato e fortificato scoprendo l’amore per Gesù – dice Sabrina Boschetti della parrocchia Gesù Redentore di Riccione, neo accolito, uno dei–.