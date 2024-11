Ilrestodelcarlino.it - "Negli studentati pochi posti letto"

Ancona non rappresenta assolutamente una città a misura di studente. Mancano servizi fondamentali come alloggi, trasporti, biblioteche e aule studio e isono insufficienti. Un tema molto sentito, soprattutto per chi come me vive nel quartiere di Torrette, nei pressi della Facoltà di Medicina, e di Tavernelle, nei pressi del Polo Agraria – Scienze – Ingegneria, è quello dei trasporti. Alcune tratte sono sovraffollate e non esiste un collegamento diretto tra il centro città e la Facoltà di Medicina in orario diurno. Le corse nel weekend e in orario notturno, invece, sono completamente assenti. Mancano aule studio, spazi attrezzati per studiare all’aperto e biblioteche. La vita notturna non è particolarmente vivace, c’è una grandissima carenza di spazi di aggregazione e di proposte culturali.