MOVIOLA PRIMO TEMPO – Napoli-Roma mancano tanti gialli al ‘Maradona’ | Massa lascia correre

Indulgente, forse pure troppo. Si può descrivere così la direzione arbitrale di Davideneldi, match della tredicesima giornata di Serie A al. Non ci sono stati episodi dain area, e di conseguenza non ci sono stati errori da matita rossa. L’arbitraggio del fischietto di Imperia peròqualche dubbio soprattutto sulla gestione dei cartellinine ha estratto uno solo nei primi quarantacinque minuti, all’indirizzo di Ndicka per una trattenuta su Lukaku nella metà campo giallorossa. Giusto, ma nemolti altri. In particolare a Lukaku, che prima rischiassimo con una gamba alta (sembra prenderlo di striscio, altrimenti avrebbe rischiato qualcosa in più) sullo stinco di Celik e poi con un intervento fin troppo vigoroso travolge Svilar, che lo anticipa in uscita: è almeno fallo, ma il gioco riprende da corner.