Milan-Juventus che delusione! Tutte le prime pagine dei quotidiani

A San Siro ha regnato la noia e la sfida traè stata una vera e propria. EccoleA San Siro regna la noia! Non si può analizzare in maniera diversa la sfida che è andata in scena al Meazza tra, con entrambe le squadre che sono entrate in campo con la paura di perderla, ma anche con quella di vincerla. Sì, perché i portieri di entrambe le formazioni non si sono mai sporcati i guanti. Quello di San Siro non è stato affatto un bello spot per il calcio italiano, ma anzi.Ecco che allora, nella rassegna stampa odierna, i maggiori quotidiani italiano hanno attaccato i due club, per aver fatto annoiare tutti gli appassionati di calcio che hanno visto la partita. Queste alcune delledei giornali. La Gazzetta dello Sport esordisce con: “ZERO GOL, TANTI FISCHI“.