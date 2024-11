Spazionapoli.it - “Manca un rosso al Napoli”, il giornalista attacca: scoppia la polemica!

Leggi su Spazionapoli.it

Roma 1-0, arrivano le parole delsu un possibile: il riferimento principale è ad Antonio Conte.Ilvince al Maradona e dà continuità al proprio rendimento in casa, Atalanta a parte, sempre costellato di vittorie. Antonio Conte riesce ad evitare la trappola Ranieri: l’ex Leicester, infatti, ha provato in tutti i modi sul piano tattico a ribaltare il risultato. La traversa di Dovbyk ha fatto tremare Conte e tutta la panchina azzurra che, però, alla fine ha potuto esultare in campo. A farre lasul match è stato un commento di Tancredi Palmeri che ha espresso il proprio giudizio su interventi non sanzionati che avrebbero cambiato l’inerzia della gara.“C’era unper Lukaku, riecco i retropensieri”: l’attacco a ConteIlTancredi Palmeri ha messo in evidenza un sbagliato atteggiamento arbitrale nei confronti della squadra di Antonio Conte.