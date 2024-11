Oasport.it - LIVE Sinner-Griekspoor 1-0, Italia-Olanda 1-0 Coppa Davis in DIRETTA: subito 3 ace per il n.1

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Back di rovescio che sorprende, largo il diritto inside-out dell’no.15-0 Ace esterno dell’no.1-1 Ace al centro.è un giocatore rognoso, lo sappiamo.40-15 Servizio e diritto dell’olandese.30-15 Lunga la risposta di diritto di.15-15scaglia dei tremendi diritti a sventaglio, l’olandese resiste e allora il n.1 gioca una palla corta imprendibile.15-0 Anche l’olandese parte con un ace esterno.1-0 Ace al centro. Sono già 3 per il n.1 al mondo.40-15tambureggiante da fondo di diritto e di rovescio.30-15 Primo scambio lungo.trova un diritto angolatissimo sulla riga, in rete il diritto in corsa dell’azzurro.30-0 Ace al centro del n.1 al mondo.15-0parte con un ace esterno.