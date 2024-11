Secoloditalia.it - L’intervista. Padre Benanti: «L’Ai va gestita. I governi possono arginare gli oligarchi digitali»

«Lei è più fiducioso o più preoccupato?».Paoloè uno dei massimi esperti italiani – e non solo – di Intelligenza artificiale. Teologo, docente universitario, studioso della prima ora di etica delle tecnologie,è presidente della Commissione nazionale Ai per l’informazione e membro del Comitato Ai delle Nazioni Unite, oltre che consigliere per la materia di Papa Francesco. Da pochi giorni è uscito il suo ultimo libro Il crollo di Babele. Che fare dopo la fine del sogno di internet (San Paolo edizioni), in cui racconta «la fine di un’epoca e l’inizio di qualcosa che non conosciamo». «Non si tratta di essere preoccupati o fiduciosi, ma di essere etici», risponde a quella domanda così carica di inquietudini., internet si è trasformato da sogno in incubo?«Se noi guardiamo i primi venti anni di questo secolo, vediamo due stagioni.