Lella Di Marino presenta Di Padre in Figlio la storia di Pietro Patrì

Al Lido Varca D’Oro lazione il 21 dicembre della biografia del dottora cura della scrittriceDiDiinè la narrazione di un sogno, quello di, nato a Qualiano, un piccolo paese nell’hinterland napoletano, nel 1893, in una famiglia modesta. Uomo libero e rivoluzionario antifascista, riuscì a conseguire la licenza elementare, cosa già rara per gli italiani appartenenti ad un certo ceto sociale. Da persona intelligente qual era, capì che l’istruzione, era l’arma più potente per conseguire la libertà. Lavorò duramente affinché i suoi figli potessero studiare. Destino volle che a soli quarantasette anni si ammalasse gravemente. Presagendo la fine imminente, chiamò al suo capezzale ilsu cui aveva riposto le principali aspettative: Giuseppe, a cui affidò la famiglia.