Calciomercato.it - Leao, altro flop e scoppia la bufera: “Il Milan non può permetterselo”

Rafafinisce di nuovo al centro del mirino, dopo la gara non entusiasmante disputata contro la Juventus: il giocatore rossonero sotto attaccoI commenti del giorno dopo-Juventus non sono particolarmente lusinghieri, per usare un eufemismo, per praticamente tutti i protagonisti di una sfida che ha deluso le attese. Gara bloccata e che si è conclusa quasi inevitabilmente senza vincitori né vinti, senza reti, senza emozioni. Con le critiche maggiori ovviamente rivolte a chi doveva fare la differenza e invece non ci è riuscito.la: “Ilnon può” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Finisce sul banco degli imputati ancora una volta Rafael, che era atteso a una grande prestazione dopo le ultime uscite molto incoraggianti. Invece il portoghese è rimasto nuovamente inespresso, mostrandosi volenteroso a tratti ma praticamente mai in grado di accendersi davvero.