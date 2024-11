Inter Women Magull incorna il Napoli Nerazzurre al secondo posto

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A Femminile con l’, chiamata a fare risultato contro ilin una sfida fondamentale per non perdere terreno dalle posizioni di vertice della classifica, sempre comandata dalla Juventus, impegnata nel tardo pomeriggio a Como contro le lariane.Primo tempoLa vittoria di sette giorni fa sul campo della Sampdoria ha dato conferma dell’ottimo stato di forma delle ragazze di Mister Piovani, sempre più artefice della crescita professionale e di gioco delle suepreti. La gara si accende al 7? con un traversone di Tessa Wullahert, grande protagonista della vittoria sulla Sampdoria, che attraversa tutta l’area di rigore senza trovare la deviazione vincente di una compagna sotto porta. Prove generali di gol per le ragazze in nerazzurro che arriva all’8? grazie a un’azione corale ben orchestrata.