Il rapper Lele Blade | Napoli è diventata cool anche grazie al rap – L’intervista

Si intitola Con i miei occhi il nuovo disco di, fuori da una manciata di giorni e subito in classifica, tra i dischi più streammati dell’anno. Questo perché si tratta di un ottimo lavoro, una sorta di chiara dichiarazione di intenti: sedici tracce per guardare il mondo attraverso un caleidoscopio molto particolare:. L’amore, la strada, le difficoltà, la bellezza, l’odore dei vicoli,filtra la propria vita attraverso le maglie della propria città, con tutte le sue meravigliose contraddizioni, fino a farla diventare un tratto distinguibilissimo del proprio carattere. Una città che negli ultimi anni, proprio attraverso una scena attivissima e preparatissima, è riuscita a rifarsi il trucco, a diventare in qualche modo coinvolgente prima e intrigante fucina di talenti dopo: «èin questo momento storico – spiega infattia Open – Noi cavalchiamo l’onda cercando sempre di portare qualcosa di buono.